Юрий Шевчук в рамках тура «История звука» выступит в Уфе Фото: Олег Яровиков Юрий Шевчук в рамках тура «История звука» выступит в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Юрий Шевчук в рамках тура «История звука» выступит в Уфе. Как сообщается на официальном сайте группы «ДДТ», концерт состоится 26 апреля в «Уфа-Арене». Продажа билетов уже началась.

В родном городе легендарный рок-музыкант выйдет на сцену за месяц до своего 60-летия, которое отметит 16 мая.

Гастрольный тур рок-группы «ДДТ» «История звука» стартовал осенью 2016 года. Избранные песни из разных альбомов группы с момента основания до сегодняшнего дня впервые объединены в один большой концерт. Музыканты посещают как города России, так и зарубежья. В феврале группа выступит на фестивале «Чё за фест» в Краснодаре и Ростове. 5 марта Шевчук порадует столичных слушателей, 11 марта — питерских. Планируется, что в Уфу музыканты прилетят после концерта в Лондоне.