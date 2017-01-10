Телеканал «Россия Башкортостан» готовит к эфиру «Путешествие по Италии» Фото: телеканал «Россия Башкортостан»







Телеканал «Россия Башкортостан» готовит к эфиру «Путешествие по Италии» Фото: телеканал «Россия Башкортостан»

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Творческая группа телеканала «Россия Башкортостан» добралась до Италии.

По приглашению Уфимской епархии РПЦ журналисты регионального филиала ВГТРК побывали в окрестностях городов Бари, Альберобелло и Матера, где проходили съемки нового фильма в рамках проекта «Культурны сезон».

«Это итальянские города, очень интересные, про каждый из них хочется рассказать отдельно, — делится впечатлениями от поездки автор и ведущая программы Айгуль Кантюкова. — Бари — главный портовый город юга Италии, столица региона Апулия, его покровителем считается Николай Чудотворец. Известность Альберобелло (город на берегу Адриатического моря) принесли уникальные белокаменные строения — Трулли, небольшие дома с конической крышей, которые находятся в списке культурного наследия ЮНЕСКО. Матера — город в скале, в нем более 130 церквей и часовен, необычные исторические кварталы Сасси, где расположены пещерные дома. Именно здесь снимался фильм «Евангелие от Матфея» режиссера Пьера Паоло Пазолини, а также некоторые сцены из фильма «Страсти Христовы» режиссера Мела Гибсона».

Десятый юбилейный выпуск проекта «Культурный сезон» под названием «Путешествие по Италии» выйдет в эфир канала «Россия Культура Башкортостан» 13 января в семь и восемь часов утра. Повтор программы 16 января в 22.15 на телеканале «Россия 24 Башкортостан».