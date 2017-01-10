В Уфе стали известны самые популярные имена новорожденных Фото: Олег Яровиков В Уфе стали известны самые популярные имена новорожденных Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В отделе ЗАГС Демского района Уфы представили рейтинг имен, которые выбрали родители для своих детей, родившихся в 2016 году. В целом за год в этом районе башкирской столицы родилось 1418 детей.

Самым популярным мужским именем в минувшем году стал Артем. Далее следуют Максим, Данил и Тимур.

Среди женских имен победила Виктория. Согласно статистике, лидирующую позицию на протяжении многих лет удерживала София. Сейчас это имя на второй строчке. В число популярных имен также попали Камилла и Полина.

Что касается редких имен, то тут жители Демского района особо не экспериментировали. В антирейтинг попали вполне обычные имена: Ямиль, Эрнест, Эльмар, Ярослава, Юлианна и Эрика, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.