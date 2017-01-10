Рустэм Хамитов встретился с победителями конкурса «Человек года» Фото: Олег Яровиков









Рустэм Хамитов встретился с победителями конкурса «Человек года» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

10 января в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с победителями конкурса «Человек года», который провела в 2016 году редакция газеты «Республика Башкортостан».

– Этот конкурс проходит уже в четвёртый раз. Хочу сказать, что газета делает доброе, хорошее дело, рассказывая о замечательных людях, которые живут у нас в республике, о поступках, которые они совершают. В наше время, когда преобладает негативная информация, конечно, нехватка позитива ощущается очень сильно. В этом смысле газета правильно выбрала направление, и даёт такую добрую, хорошую, правильную информацию своим читателям, – сказал Рустэм Хамитов. – Хочу поблагодарить вас за такое неравнодушное отношение к жизни, за правильное движение ваших душ. Хочу поддержать вас и в будущем поддерживать вас в вашей работе, деятельности.

Одной из центральных тем обсуждения стало строительство новых микрорайонов и развитие их инфраструктуры.

Так, Назифа Юмагужина, удостоенная награды за спасение тонущего в реке ребенка, рассказала о том, что в строящемся посёлке Новобулгаково до сих пор нет никаких учреждений здравоохранения и образования, есть вопросы по транспортной доступности. Глава республики отметил, что эта проблема характерна для большинства новостроек.

– Обманывать людей у наших строителей стало профессией. Возьмите любой новый строящийся микрорайон. Сначала людей заманивают: «У нас будет школа, детский сад, полная инфраструктура…». И ничего этого нет. В редчайших случаях предприниматели что-то строят. В остальных случаях – это приманка, – сказал Рустэм Хамитов. – Я уже дал поручение ещё раз пересмотреть заключенные со строителями договоры подряда, аренды земельных участков. Если записано, что должны построить инфраструктуру – школу, больницу, детский сад, то они будут обязаны это сделать.

Председатель уличного комитета белорецкого микрорайона Укшук Мильлят Азикаев также затронул тему развития инфраструктуры. Раньше Укшук был посёлком, но после его объединения с городом возник ряд сложных вопросов. В частности, был закрыт фельдшерско-акушерский пункт, и людям пришлось ездить за несколько километров в городскую поликлинику. Усилиями местных властей и частных предпринимателей в этом году ФАП был восстановлен без привлечения бюджетных ресурсов. В настоящее время обсуждается вопрос строительства ледового катка и Дома культуры.

– Спасибо за то, что сумели организовать жителей, вдохновить на совместную работу. Это очень важно, – подчеркнул руководитель республики.

Уроженец Аургазинского района Мидхат Хасанов, в настоящее время проживающий в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал о своём опыте работы в строительном секторе. По его словам, сегодня реально строить жильё себестоимостью 25-30 тысяч рублей за кв. м.

– А предприниматели мне говорят: «Нет, меньше 50 тысяч рублей за «квадрат» не получается», – сказал Рустэм Хамитов. – Я их спрашиваю: «Откуда вы берёте такие цены?». Оказывается, они берут кредит в банке под проценты, и эти проценты включают в стоимость жилья. А при чём здесь покупатель, если это их риски и затраты?

Более подробно тему удешевления стоимости строительства жилья Рустэм Хамитов обсудил с Мидхатом Хасановым позже в ходе личной встречи.

О развитии сверхлёгкой авиации в республике рассказал директор опытно-конструкторского бюро «Ротор» (Кумертау) Виктор Хрибков. По его словам, ОКБ «Ротор» сегодня – единственное предприятие в стране, которое производит двухместные вертолёты и самолёты, регулярно получая заказы от МЧС и региональных властей. Свои предложения по дальнейшему развитию сверхлёгкой авиации он озвучил Главе Башкортостана во время личной беседы.

На встрече также обсуждались вопросы охраны окружающей среды, создания на территории республики ряда геопарков, организации работы с бездомными животными, популяризации самодеятельного творчества.

Самым юным лауреатом конкурса стал 11-летний Айнур Маннанов из Учалинского района, который во время половодья спас тонущего школьника. По окончании встречи Глава республики устроил для Айнура экскурсию по своему рабочему кабинету.

Напомним, что участниками ежегодного конкурса «Человек года» становятся герои публикаций газеты «Республика Башкортостан» – представители различных сфер деятельности. Критериями отбора являются активная общественная позиция, вклад в развитие своего коллектива, республики и страны. В подведении итогов конкурса вместе с журналистами принимают участие читатели газеты, которые оценивают наиболее заметные публикации о конкурсантах посредством телефонных звонков, писем и комментариев на сайте издания.