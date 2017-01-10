Башгосуниверситет получил доступ к авторитетным зарубежным информационным ресурсам Фото: Олег Яровиков Башгосуниверситет получил доступ к авторитетным зарубежным информационным ресурсам Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирский государственный университет получил доступ к авторитетным зарубежным информационным ресурсам. У преподавателей, студентов и аспирантов БашГУ благодаря финансовой поддержке Минобрнауки появилась возможность пользоваться базами данных Wiley Online Library и American Physical Society (APS).

Как пояснили в пресс-центре университета, электронная библиотека Wiley Online Library обеспечивает непрерывный интегрированный доступ к рецензируемым научным журналам с высоким импакт-фактором, содержащим первичные исследования. Коллекция из 1500 журналов охватывает полный спектр дисциплин и включает многие издания, признанные передовыми в своих областях. Wiley Online Library сотрудничает более чем с 750 профессиональными и научными обществами, курируя официальные журналы многих престижных международных организаций.

American Physical Society (база данных Американского физического общества) публикует журналы по ядерной физике, физике высоких энергий, астрофизике, математической физике, механике и другим отраслям физики, включая один из самых престижных журналов по физике Physical Review Letters, а также серию журналов Physical Review, пользующихся авторитетом в среде ученых.

Доступ возможен с компьютеров вуза и продлится до конца 2017 года.