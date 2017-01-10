Стало известно о состоянии жительницы Башкирии, которую показали по Первому каналу Фото: скрин видео Первого канала





Стало известно о состоянии жительницы Башкирии, которую показали по Первому каналу Фото: скрин видео Первого канала

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жительницу Татышлинского района Башкортостана, страдающую неизвестной болезнью, показали по Первому каналу в программе «Мужское и женское». На телевидение с просьбой помочь женщине обратилась ее 16-летняя дочь Миляуша Миндиярова. 33-летняя Раушания болеет вот уже 13 лет, не может ходить, с трудом говорит, ест и пьет только с ложки, весит 39 кг. Единственная дочь ухаживает за больной почти всю свою сознательную жизнь. Чтобы не оставлять мать, девушка не окончила школу, профобразование получает заочно.

Прежде врачи ставили диагноз — расстройство вегетативной системы. В студии Первого канала эксперты программы сделали предположение о психосоматическом характере болезни. После передачи женщине попытались помочь в Московском клиническом научно-практическом центре. Диагноз московских врачей звучит так: соматизированные невротические расстройства.

«Маму обследовали, прописали препараты. В Уфе нужно будет пройти ЭГДС 12-перстной кишки с биопсией, после чего ее ждет плановая госпитализация в отделение невоспалительной патологии кишечника МКНЦ ДЗМ. После столицы маме лучше не стало, она плохо перенесла перелет. Сейчас мы находимся у себя дома», — рассказала Миляуша.

Ведущий программы Александр Гордон оценил ситуацию очень резко. Он заявил, что женщине удобно болеть, и что таким образом она губит жизнь юной дочери. Миляуша с этим не согласна, считает, что мать очень хочет выздороветь и сама помогать дочери. Пособия по инвалидности женщина не получает. Семья находится на иждивении родственника и нуждается в помощи неравнодушных людей. Нужны лекарства и материальная поддержка. Желающие помочь могут обратиться к Миляуше Миндияровой по телефону 8-927-960-65-26.