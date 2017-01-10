Архив печати Башкирии: о марийской литературе и пьесах для колхозного театра Фото: Книжная палата РБ Архив печати Башкирии: о марийской литературе и пьесах для колхозного театра Фото: Книжная палата РБ

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В 1936 году марийский сектор издательства «Башгиз» выпустил для своих читателей около 50 печатных листов продукции. О чем писали марийские литераторы и какие произведения башкирских писателей переводились на марийский язык, рассказывает газета «Красная Башкирия» в ноябрьском номере 1936 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить с материалами из Архива печати республики.

К концу 1936 года в Башкирии проживало почти 100 тысяч марийцев. «Печатная продукция марийского сектора Башгиза в этом году составляет около 50 печатных листов», — информирует газета. Тиражом в три тысячи экземпляров был выпущен сборник стихов и поэм о социалистической деревне — «Эрдене» («Утро») марийского писателя Николая Тишина, а также его пьеса для колхозного театра «Эрвика».

В четвертом квартале 1936 года планировалось издать книги башкирских писателей. В частности, на марийский язык были переведены произведения Афзала Тагирова «Кровь машин» и «Комсомол», а также сборник избранных стихов и поэм Булата Ишемгулова.

Из книг марийских писателей издавался сборник стихов и поэм Ялкайна — «Арвиэз улына» («Мы молоды»), сборник рассказов «Ужара» («Заря») Николая Тишина. К печати готовились пьеса и повесть Сайрана Шунба, большой роман о временах Гражданской войны писателя Ильи Ломберского. До конца года эти книги поступят в продажу, сообщает газета.

Справка. Печатный лист — единица измерения объема издания, равная площади одной стороны типографского бумажного листа. Одна страница издания обычно составляет 1/8 или 1/16 площади печатного листа.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.