В уфимском ЦСИ «Облака» пройдет фестиваль короткометражного кино «FilmFest Club»
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В уфимском Центре современного искусства «Облака» пройдет фестиваль короткометражного кино «FilmFest Club». Программа будет продемонстрирована 14 января, начало в 18.00. На показе состоится встреча с уфимским режиссером Тансулпан Буракаевой.
В этот вечер зрители увидят фильмы «Вкус» (режиссер Екатерина Краснер), «Эля, открой!» (Мария Вихрова), «Бора-Бора» (Ольга Бойко) и «Два соседа» (Тансулпан Буракаева). Вход свободный.
«FilmFest Club» — российский проект, направленный на продвижение современного отечественного кинематографа, и с осени 2016 года ЦСИ «Облака» поддерживает это начинание.