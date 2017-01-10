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10 января Вторник

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В Башкирии между соседями из-за шума произошла драка, один человек погиб

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане между соседями из-за шума произошла драка, есть погибший. Республиканский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летних жителей Альшеевского района. Они обвиняются в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, днем 8 августа прошлого года двое нетрезвых мужчин ворвались во двор к ссорящимся между собой соседям, также находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Они стали избивать 46-летнего соседа, причиной нападения стал шум. Спустя два дня потерпевший скончался у себя дома от полученных травм головы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в районный суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по РБ.

Теги: СКР по РБ
 
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