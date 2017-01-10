В Башкирии лабораторно подтвержден гонконгский грипп Фото: Олег Яровиков В Башкирии лабораторно подтвержден гонконгский грипп Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане лабораторно подтвержден гонконгский грипп (H3N2), а также вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, парагрипп и аденовирусы. Всего зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Эти данные привели в Управлении Роспотребнадзора по РБ.

В течение первой недели 2017 года в Башкортостане ОРВИ и гриппом заболели около 24 тысяч человек.

Штамм А(H3N2) характеризуется быстрым процессом размножения вирусных частиц в организме в эпителиальных клетках дыхательных путей. Наиболее яркие симптомы: развитие озноба, возникновение сильных головных болей, отсутствие или резкое снижение аппетита, болевые ощущения в области груди. Иногда в процессе развития заболевания возникает насморк. Помимо характерных симптомов гриппа в организме при присоединении к гриппозной инфекции простудного заболевания развиваются симптомы простуды.