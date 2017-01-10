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В уфимском Затоне на день отключат электричество

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В уфимском Затоне на день отключат электричество Фото: открытый источник

В уфимском Затоне на день отключат электричество Фото: открытый источник

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В уфимском микрорайоне Затон 11 января с 10.00 до 17.00 отключат электричество по адресам: улица Ирендык, 11-17; 2-й переулок Жуковского, 10-14, 26, 30-46; переулок Ирендык, 1-13, 2-16; улица Шмидта, 63-87, 92-116, 89а.

Отключение производится в связи с выводом в ремонт одной из высоковольтных линий, сообщили в муниципалитете.

Теги: электроснабжение,горсвет,благоустройство
 
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