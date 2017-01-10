В уфимском Затоне на день отключат электричество Фото: открытый источник
В уфимском Затоне на день отключат электричество
В уфимском Затоне на день отключат электричество Фото: открытый источник
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В уфимском микрорайоне Затон 11 января с 10.00 до 17.00 отключат электричество по адресам: улица Ирендык, 11-17; 2-й переулок Жуковского, 10-14, 26, 30-46; переулок Ирендык, 1-13, 2-16; улица Шмидта, 63-87, 92-116, 89а.
Отключение производится в связи с выводом в ремонт одной из высоковольтных линий, сообщили в муниципалитете.