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В Башкирии более тысячи должников получили уголовную судимость

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии более тысячи должников получили уголовную судимость Фото: ИА "Башинформ"

В Башкирии более тысячи должников получили уголовную судимость Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане более тысячи должников получили уголовную судимость. Как сообщили в Управлении ФССП по РБ, 1035 граждан, уклонявшихся от исполнения решения суда, были осуждены по уголовным статьям. 83 процента таких дел касались невыплаты алиментов на детей.

948 виновных приговорены к исправительным работам, 55 — к условному лишению свободы, 17 — к реальному лишению свободы.

Теги: служба судебных приставов,долги,алименты,уголовное преследование
 
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