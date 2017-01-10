В Башкирии более тысячи должников получили уголовную судимость Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии более тысячи должников получили уголовную судимость Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане более тысячи должников получили уголовную судимость. Как сообщили в Управлении ФССП по РБ, 1035 граждан, уклонявшихся от исполнения решения суда, были осуждены по уголовным статьям. 83 процента таких дел касались невыплаты алиментов на детей.

948 виновных приговорены к исправительным работам, 55 — к условному лишению свободы, 17 — к реальному лишению свободы.