Минтранс РФ готовит отмену правила «один штраф в день» за неуплату в «Платон» Фото: avtosreda.ru Минтранс РФ готовит отмену правила «один штраф в день» за неуплату в «Платон» Фото: avtosreda.ru

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минтранс РФ готовит отмену правила «один штраф в день» за неуплату в «Платон». Как пишут федеральные СМИ, ведомство выполняет поручение вице-премьера Аркадия Дворковича. Изменения в КоАП РФ ужесточают наказание за неоплату проезда тяжелогрузов по федеральным трассам. В Правительстве решили отменить ограничение на количество штрафов. Сейчас действует положение о том, что дорожные камеры могут выписывать не более одного штрафа в день.

По данным Росавтодора, на российских дорогах установлено 194 рамки с камерами, также за грузовиками следят 100 автомобилей с мобильными камерами. К июлю текущего года количество стационарных пунктов планируют увеличить до 481.

Сейчас для водителей, успевших оплатить штраф в 20-дневный срок, действует 50-процентная скидка. Скидку также планируют упразднить в том случае, если нарушение зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера.

Известно, что в Госдуме выступили против инициативы Правительства, так как Минтранс уже повышает тарифы «Платона».