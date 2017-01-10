Госдума продолжит работу над законопроектом о «Контингенте обучающихся»

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Комитет Госдумы по образованию и науке в четверг обсудит направленный Президентом России на доработку законопроект о создании информационной системы «Контингент обучающихся». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу думского комитета Вячеслава Никонова.

Владимир Путин отклонил закон о создании в РФ информационной системы, включающей сведения об образовательных организациях и успеваемости учеников. По мнению главы государства, закон должен установить перечень конкретных сведений, содержащихся в федеральной и региональной системах, а также определить лиц, которые получат доступ к таким сведениям, и их ответственность. В Кремле пояснили, что, отклоняя закон, Президент принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимой доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.

«Тема будет обсуждаться дальше, у комитета по образованию и науке есть 10 дней для того, чтобы вынести решение по предложению Госдуме», — пояснил Вячеслав Никонов.