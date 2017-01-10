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10 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии полицейские нашли пропавшую школьницу

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане полицейские нашли пропавшую школьницу. Заявление о розыске 16-летней девушки поступило от родственников в правоохранительные органы 22 декабря прошлого года. По словам ее родных, школьница могла выехать в другой город к знакомым.

Сотрудники полиции установили местонахождение юной жительницы города Кумертау. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, старшеклассницу нашли в Стерлитамаке. Сейчас она находится в полиции. Решается вопрос о передаче подростка законным представителям. Устанавливаются обстоятельства ухода из дома.

Теги: розыск,МВД
 
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