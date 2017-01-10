Башкирия занимает седьмое место в России по количеству расчетных и кредитных карт Фото: Олег Яровиков Башкирия занимает седьмое место в России по количеству расчетных и кредитных карт Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостан занимает в банковском секторе России седьмое место по количеству расчетных и кредитных карт.

К 1 октября прошлого года в регионе выдано в общей сложности 6 298 869 карт (102,28 процента к началу 2015 года).

Такие данные приводит Отделение — Национальный банк по РБ Уральского главного управления Центробанка России.

Лидером по количеству расчетных и кредитных карт является Москва и Московская область — 62 986 249 карт.

На втором месте — Санкт-Петербург — 12 199 452 карт. Свердловская область занимает третье место — 7 951 043.

Далее следует Краснодарский край, где к началу октября 2016 года было выдано 7 848 330 расчетных и кредитных карт.

Замыкает пятерку Тюменская область — 7 233 389 карт. На шестом месте — Республика Татарстан — 6 497 887 карт.

В десятку регионов также вошли Челябинская, Ростовская и Новосибирская области — 5 887 755; 5 863 496 и 5 604 856 выданных расчетных и кредитных карт, соответственно.