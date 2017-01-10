Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.89 ↓

EUR 63.11 ↑

10 января Вторник

Уфа   °

В Уфе жители столетнего дома требуют признать их жилье аварийным

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе жители столетнего дома требуют признать их жилье аварийным Фото: Google maps

В Уфе жители столетнего дома требуют признать их жилье аварийным Фото: Google maps

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе жители столетнего дома требуют признать их жилье аварийным. В трехэтажном доме №77 по улице Зенцова, постройки 1913 года, проживают 34 семьи. В основном квартиры приватизированы, но несколько принадлежит муниципалитету. В доме прогнили кровля и перекрытия, потрескались стены и фундамент. По заключению экспертов, износ здания составляет 74 процента. Жильцы обратились в администрацию с просьбой признать дом аварийным и расселить. Не дождавшись ответа, граждане обратились за помощью в прокуратуру.

Районный прокурор подал судебный иск с требованием признать действия муниципалитета незаконными и обязать его рассмотреть вопрос. Суд иск удовлетворил. Восстановление жилищных прав заявителей находится на контроле, проинформировали в прокуратуре Ленинского района Уфы.

Теги: аварийное жилье
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть