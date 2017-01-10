Банковские вклады населения Башкирии достигли 326,8 млрд рублей Фото: Олег Яровиков Банковские вклады населения Башкирии достигли 326,8 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сумма банковских вкладов населения Башкортостана достигла 326,8 млрд рублей. Темпы роста к началу года составили 106,7 процента. Такие данные, по состоянию на 1 декабря 2016 года, представило Отделение — Национальный банк по РБ Уральского главного управления Центробанка России.

В начале прошлого года этот показатель равнялся в регионе 306,3 млрд рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным экономике Башкортостана, составила к 1 декабря 2016 года 632,1 млрд рублей (94,1 процента к началу года).

По состоянию на 1 января прошлого года, суммарный размер кредитов, предоставленных банками физическим и юридическим лицам, достигал в республике 671,5 млрд рублей.

Сейчас на территории Башкортостана действуют 72 кредитных организации, в начале 2016 года их было 83.