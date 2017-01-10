В проекте «Сто имен Башкортостана» лидирует поэт Рами Гарипов

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В проекте «Сто имен Башкортостана» лидирует народный поэт республики Рами Гарипов. За него проголосовали 428 человек. Об этом сообщили организаторы акции — телеканал БСТ.

Другими лидерами интернет-голосования телевизионного конкурса стали выдающийся тюрколог, общественно-политический деятель Ахмет-Заки Валиди, за которого зрители отдали 314 голосов, известный писатель и общественный деятель Динис Буляков (323 голоса).

Масштабный проект «Сто имен Башкортостана» направлен на выбор значимых персоналий, чьи жизнь и творчество связаны с историей становления и развития республики. Специальная комиссия, в состав которой входят ученые, писатели, артисты, спортсмены и общественники, отобрала 150 кандидатов. Список имен представлен на сайте tv-rb.ru. Проголосовать можно прямо сейчас.