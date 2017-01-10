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10 января Вторник

Уфа   °

В Уфе вышел в свет второй том собрания сочинений Анатолия Генатуллина

КУЛЬТУРА

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирском издательстве «Китап» вышел в свет второй том произведений народного писателя Башкортостана Анатолия Генатуллина. Во второй том собрания сочинений вошли рассказы о войне. Тираж издания — 1,5 тысячи экземпляров.

«Автор пишет только о том, что довелось пережить ему самому — фронтовику, призванному в армию в 1942 году и с боями дошедшему до Эльбы в победный 1945 год, — сообщили в издательстве. — О солдатах, о спешно обученных крестьянских детях, выносливых и терпеливых, не всегда сытых, победивших врага, перед которым трепетали народы Европы».

Собрание сочинений планируется издать в пяти томах. Приобрести книги можно в фирменном магазине издательства.

Теги: книгоиздание
 
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