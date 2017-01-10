В Башкирии домкомы помогают решать жилищно-коммунальные проблемы

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане домовые комитеты помогают жителям решать жилищно-коммунальные проблемы. В городе Туймазы домкомы стали эффективным механизмом и активным органом общественного контроля в сфере ЖКХ. Как сообщили в городской администрации, представители домовых комитетов избираются из числа жителей многоквартирных домов с наиболее активной гражданской позицией. Домкомы успешно наладили совместную работу с управляющими компаниями ЖКХ, администрацией района, и в каждом конкретном случае пытаются оказать реальную помощь гражданам.

С большим энтузиазмом занимается жилищно-коммунальными проблемами дома №50 по улице Южной председатель домкома Альберт Ханнанов, организовавший на днях обустройство парковочного кармана. Ранее двор был беспорядочно заставлен автомобилями. По инициативе домкома на общем собрании жители решили обустроить автостоянку сами, собрали средства и теперь во дворе — удобная площадка с гравийным покрытием для 30 машин. Председатель домкома приучил жильцов дома к тому, что сообща решать злободневные вопросы гораздо быстрее. Энтузиастов в доме достаточно — кто-то за следит за чистотой подъезда и общественным порядком, кто-то обустраивает клумбы. Благодаря неравнодушному отношению жильцов дом №50 по улице Южной победил в республиканском конкурсе «Лучший многоквартирный дом». На призовые сто тысяч рублей во дворе дома была установлена железная ограда вокруг газонов.

Активность домкомов дает неплохие результаты. В 2016 году 12 многоквартирных домов в городе Туймазы стали победителями конкурса по поддержке местных инициатив и получили гранты в виде субсидий на долевое участие в финансировании проектов. На эти средства было установлено детское игровое оборудование на придомовых территориях на общую сумму 440 тысяч рублей, отметили в муниципалитете.