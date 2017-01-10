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10 января Вторник

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В Башкирии следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины у больницы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины у больницы Фото: Олег Яровиков

В Башкирии следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины у больницы Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины у стерлитамакской больницы №1. Сообщение об этом инциденте поступило в полицию 9 января.

Личность погибшей установили. Ею оказалась 39-летняя жительница Стерлитамака. Пациенткой медучреждения она не являлась, сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначено судебно-медицинское исследование для определения обстоятельств и причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Теги: СКР по РБ
 
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