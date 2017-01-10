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Уфимский градоначальник пообещал исправить колейность на главных дорогах

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Уфимский градоначальник пообещал исправить колейность на главных дорогах Фото: cars.ru

Уфимский градоначальник пообещал исправить колейность на главных дорогах Фото: cars.ru

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимский градоначальник пообещал исправить колейность на магистральных дорогах — проспекте Октября и улице Сельской Богородской. На еженедельном оперативном совещании сити-менеджер признал проблему, подытожив, что дорожным службам придется приступить к ремонту до наступления теплого периода. Он отметил, что такой шаг будет экспериментальным, но из-за большого количества аварий по причине колейности зимний ремонт необходим.

Теги: дороги,ремонт,колеи
 
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