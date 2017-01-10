Минюст России подготовил законопроект об изъятии у должников единственного жилья Фото: открытый источник Минюст России подготовил законопроект об изъятии у должников единственного жилья Фото: открытый источник

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минюст России подготовил законопроект об изъятии у должников единственного жилья, если его площадь превышает двойную норму по метражу на человека. Эту тему обсуждают федеральные СМИ. Поправку предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. Сейчас у должника могут изъять только жилье с невыплаченной ипотекой. Это положение в новом законе остается.

После продажи недвижимости должнику должны будут вернуть средства за вычетом долга, причем их должно хватить для покупки нового единственного жилья, соответствующего госнормам площади.