В Уфе полицейские изъяли более 300 флаконов со спиртосодержащей продукцией Фото: МВД по РБ В Уфе полицейские изъяли более 300 флаконов со спиртосодержащей продукцией Фото: МВД по РБ

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полицейские изъяли 334 флакона со спиртосодержащей продукцией. В Калининском районе в гараже 47-летнего местного жителя было обнаружено 167 емкостей с этанолом. В микрорайоне Инорс в одном из пунктов по приему металла у безработного 19-летнего жителя Черниковки стражи порядка изъяли 167 флаконов спиртосодержащей продукции.

За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, на нарушителей составлены административные протоколы в соответствии со статьей «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», проинформировал сотрудник пресс-службы Управления МВД России по Уфе Тимур Чанышев.

Как сообщалось ранее, в республике полицейские проводили «зачистку» торговых точек от подобной продукции в декабре прошлого года.