Он завещал нам любить и беречь родной язык (К 80-летию со дня рождения ученого и писателя Роберта Баимова)

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня мы добрым словом вспоминаем Роберта Баимова — члена-корреспондента Академии наук Республики Башкортостан, доктора филологических наук и профессора, заведующего кафедрой башкирской литературы и фольклора БашГУ, блестящего знатока башкирского языка, внесшего достойный вклад в развитие башкирской филологии и литературы.

Роберт Нурмухаметович Баимов родился 10 января 1937 года в деревне Утяганово Кармаскалинского района Башкирской АССР. После окончания Биш-Унгарской средней школы работал учителем физики и математики в Старо-Киешкинской и Биштякинской семилетних школах, откуда был призван на службу в армию.

После демобилизации он поступил учиться на филологический факультет Башгосуниверситета. В студенческие годы активно участвовал в общественной жизни вуза, был старостой группы, возглавлял комсомольскую организацию историко-философского факультета, избирался секретарем комитета комсомола БГУ. В годы учебы Роберт Баимов жил в одной комнате с Талгатом Сагитовым — будущим известным журналистом и государственным деятелем. Окончив с отличием университет, Роберт Баимов работал ассистентом кафедры башкирской литературы и фольклора БГУ.

В 1965-1968 годах Роберт Баимов обучался в целевой аспирантуре Московского государственного университета на кафедре истории советской литературы, стал кандидатом филологических наук. С 1982 года Роберт Баимов заведовал кафедрой башкирской литературы и фольклора БГУ. В 1984 году Роберт Нурмухаметович успешно защитил докторскую диссертацию. В том же году ему было присвоено звание профессора. В 1991 году его избрали членом-корреспондентом Академии наук Республики Башкортостан.

Роберт Баимов являлся активным участником многих научных конференций, симпозиумов в Москве, Ташкенте, Фрунзе, Казани и Алма-Ате. Его труды об актуальных проблемах многонациональной литературы увидели свет в журналах «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Современник», «Волга», «Агидель», еженедельниках «Литературная Россия», во всесоюзных литературных и научных сборниках.

Первые научные публикации Роберта Баимова появились в 1960 году. Монографии «Шаг в зрелость» (Уфа, 1975), «Поискам нет конца» (Москва, 1980), «Судьба жанра» (Уфа, 1984), книги «Творческие почерки» (Уфа, 1977), «Башкирский историко-революционный роман» (Уфа, 1980), «Истоки и устья» (Уфа, 1993) получили высокую оценку общественности.

Роберт Баимов являлся одним из авторов и членов Научно-редакционного совета Башкирской энциклопедии и шеститомной «Истории башкирской литературы», автором многих учебников, учебных пособий для школ и вузов. Под его руководством были созданы издания «Башкирская литература XX века» (2003), «Великие лики и литературные памятники Востока» (2006).

Получили широкое признание и прозаические произведения Роберта Баимова. Герои его рассказов, повестей и романов отличаются духовно-нравственными поисками, стремлением к справедливости, нравственной чистоте и совершенству. Это повести «Запоздалая мелодия», «Вернемся солдатами», а также книги рассказов «Жажда» (1980), «Сокрытый клад» (1982), роман «Расплата» (1989) и другие.

Заметным явлением в культурной жизни республики стало создание Робертом Баимовым художественно-документального романа «Полет сокола» («Сыбар шонкар») о башкирском национальном движении начала XX века. В 1997 году он вышел в свет отдельной книгой на башкирском языке и был удостоен Государственной премии Республики Башкортостан им. С. Юлаева. На русском языке роман увидел свет под названием «Кречет мятежный».

Роберт Баимов являлся главным редактором печатного издания АН РБ — научного журнала «Ядкар», ныне — «Проблемы востоковедения». Много сил он отдавал организации и пропаганде достижений гуманитарных наук, подготовке и становлению молодого научного потенциала республики.

За плодотворную творческую и научно-педагогическую деятельность, подготовку кадров ученый и писатель Роберт Баимов был награжден знаком «Отличник высшего образования СССР», удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки Башкирской АССР» и «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Он был отмечен почетным знаком «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан».

Умер Роберт Баимов скоропостижно, в расцвете творческой деятельности, 30 апреля 2010 года, на 74-ом году жизни и похоронен на родине — в Кармаскалинском районе.