В Уфе муниципалитеты опубликовали график уборки дворов на 11 января Фото: администрация Уфы В Уфе муниципалитеты опубликовали график уборки дворов на 11 января Фото: администрация Уфы

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе муниципалитеты опубликовали график уборки дворов на 11 января. В Октябрьском районе чистка с применением спецтехники запланирована по адресам: Маршала Жукова, 17а, 17 В, 17г, 17д; Б. Бикбая, 39; М. Рыльского, 6/1; Набережная реки Уфы, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 45, 45/4, 47/1; Академика Королёва, 10/1; Р. Зорге, 35, 35/1, 37; проспект Октября, 57, 61, 61/1, 61/2, 122, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 134, 134/1, 134/2, 136, 136/1, 136/2; Комсомольская, 161/1, 161/3; 50 лет СССР, 43, 43/1, 43/2, 45.

В Ленинском районе 11 января будут чистить следующие дворы: Достоевского, 40/15, 40/16, 40/17; Революционная, 12, 14; Летчиков, 4/4; Гафури, 13/1.

Также планируется комплексная очистка кровель, балконных, подъездных козырьков жилых домов от снега и наледи на домах по Аксакова, 80; Революционная, 16; М. Карима, 50; Судоремонтная, 16; Аральская, 30; Лесопильная, 29.

Для проведения качественной уборки снега коммунальные службы просят автовладельцев в указанный день убрать со двора свои автомобили, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

«Обильные снегопады доставляют горожанам большие неудобства. По данным синоптиков, с начала января в Уфе выпало рекордное за последние годы количество осадков — 50 мм. В новогодние каникулы прошлого года выпало 2,4 мм, 2015-го — 11,6 мм», — сообщили в мэрии.