«Уфа-Алиса» проиграла «АГУ-Адыиф» в гостях Фото: Дмитрий Слезин
«Уфа-Алиса» проиграла «АГУ-Адыиф» в гостях
«Уфа-Алиса» проиграла «АГУ-Адыиф» в гостях Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
«Уфа-Алиса» уступила и в ответном матче «АГУ-Адыиф» из Майкопа в рамках чемпионата российской женской гандбольной Суперлиги. На поле соперниц уфимки проиграли со счетом 24:28.
Уфимская команда по-прежнему без очков, замыкает турнирную таблицу.
Следующий матч — 11 января в Краснодаре у «Кубани».