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10 января Вторник

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«Уфа-Алиса» проиграла «АГУ-Адыиф» в гостях

СПОРТ

«Уфа-Алиса» проиграла «АГУ-Адыиф» в гостях Фото: Дмитрий Слезин

«Уфа-Алиса» проиграла «АГУ-Адыиф» в гостях Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Уфа-Алиса» уступила и в ответном матче «АГУ-Адыиф» из Майкопа в рамках чемпионата российской женской гандбольной Суперлиги. На поле соперниц уфимки проиграли со счетом 24:28.

Уфимская команда по-прежнему без очков, замыкает турнирную таблицу.

Следующий матч — 11 января в Краснодаре у «Кубани».

Теги: гандбол,женская Суперлига РФ
 
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