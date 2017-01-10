Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.89 ↓

EUR 63.11 ↑

10 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии в новогодние каникулы популярными местами отдыха стали природные парки «Иремель» и «Аслы-Куль»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в новогодние каникулы популярными местами отдыха стали природные парки «Иремель» и «Аслы-Куль» Фото: с официального сайта

В Башкирии в новогодние каникулы популярными местами отдыха стали природные парки «Иремель» и «Аслы-Куль» Фото: с официального сайта

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане в новогодние каникулы популярными местами отдыха стали природные парки «Иремель» и «Аслы-Куль». В первые дни 2017 года природные парки республики посетили более тысячи человек.

Самым востребованным стал парк «Иремель», широко известный красотой своих горных вершин и морозным воздухом. На втором месте по популярности — парк «Аслы-Куль», сюда приехали 242 человека. Любителей пещер не испугали и январские морозы: «Мурадымовское ущелье» посетили два туриста. Количество посетителей природных парков в новогодние праздники год от года растет, отметили в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Минэкологии РБ. В прошлом году туристов было меньше на 300 человек.

«В дальнейшем в целях повышения туристической привлекательности этих территорий будут создаваться новые экологические маршруты и тропы, доступные туристам в любое время года», — сообщил заместитель министра природопользования и экологии региона Ильдус Яхин.

Теги: туризм,природные парки
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть