Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.89 ↓

EUR 63.11 ↑

10 января Вторник

Уфа   °

Уфимский «Толпар» уступил «Авто» в серии буллитов

СПОРТ

Уфимский «Толпар» уступил «Авто» в серии буллитов Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Толпар» уступил «Авто» в серии буллитов Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне уфимский «Толпар» и «Авто» из Екатеринбурга провели второй матч в Уфе в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги. На этот раз соперники обменялись шайбами в основное время — 1:1. По буллитам победа досталась гостям — 2:1.

В турнирной таблице «Авто» и «Толпар» делят 6-7 место в Восточной конференции, у каждого по 74 очка.

22 января «Толпар» примет дома «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска.

Теги: хоккей,МХЛ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть