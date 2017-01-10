Как сэкономить после новогодних праздников с ГК «Госстрой»

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Первая неделя после новогодних праздников — самое подходящее время для того, чтобы начать приводить в порядок не только свою фигуру, но и кошелек. Магазины, банки и автосалоны продолжают радовать покупателей своими выгодными и интересными предложениями, позволяющими значительно сэкономить при покупке качественного товара.

Не стал исключением и уфимский рынок жилья. Купить комфортную квартиру в популярных уфимских районах — Зеленой роще, Глумилино, Кузнецовском затоне и самом центре города, на улице Ленина, — можно с небывалой скидкой — от 1 млн 550 тыс рублей. Приобрести жилье по столь выгодной цене предлагает один из ведущих республиканских застройщиков — Группа Компаний «Госстрой».

Отделка на любой вкус, высокотехнологичные фасады, просторные парадные, бесшумные скоростные лифты, парковка, система видеонаблюдения, панорамные окна и уникальные видовые характеристики — преимущества жилья, которое строит ГК «Госстрой».

Приобрести квартиру в жилых комплексах ГК «Госстрой» можно на удобных и выгодных условиях. Действует ипотека без первого взноса и программа «трейд-ин» , позволяющая обменять имеющиеся жилье или автомобиль на новую комфортную квартиру.

По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул.50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.

Информация также доступна на сайте http://gosstroy.info.