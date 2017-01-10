В уфимском Сипайлово жители расчистили свой двор от снега Фото: соцсети
В уфимском Сипайлово жители расчистили свой двор от снега
В уфимском Сипайлово жители расчистили свой двор от снега Фото: соцсети
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В уфимском микрорайоне Сипайлово жители квартала на улице Ковшовой расчистили свой двор от снега. Люди откопали свои автомобили, а заодно расчистили выезды на главную дорогу. О своей инициативе они рассказали в социальных сетях. В новогодние каникулы в Уфе выпало 150 процентов от месячной нормы осадков. Коммунальные службы не успевали расчищать дороги и дворы.