В Уфе открывается фотовыставка «Заповедная природа Башкортостана» Фото: Олег Яровиков В Уфе открывается фотовыставка «Заповедная природа Башкортостана» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Национальном музее Башкортостана состоится торжественное открытие фотовыставки «Заповедная природа Башкортостана». Она посвящена Году экологии и особо охраняемых природных территорий в республике и приурочена к 100-летию заповедной системы России. Открытие пройдет 11 января в 11.00.

Как сообщили в пресс-службе музея, на фотографиях посетители увидят таинственную пещеру-пропасть Кутук-Сумган — самую сложную и длинную на Урале, карстовый мост и водопад Куперля, Нугушское и Юмагузинское водохранилища, а также многие другие достопримечательности и пейзажи национального парка «Башкирия».

11 января по современному календарю считается датой образования первого в России заповедника — Баргузинского, после которого были созданы еще 102 заповедника и 48 национальных парков. В Башкортостане насчитывается три федеральных заповедника, четыре природных парка регионального значения и Национальный парк «Башкирия», отметивший в сентябре свое 30-летие.

Уникальные достопримечательности национального парка будут представлены на фотографиях Илфира Исламгазина, Ильдуса Нурмухаметова, Рамиля Хамитова, Николая Марочкина и Антона Черепанова.