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9 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии на предприятии погиб «нелегальный» работник

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на предприятии погиб «нелегальный» работник. Сообщение о трагическом случае, произошедшем на одном из предприятий Стерлитамака, поступило в полицию 6 января. Городской следственный отдел проводит доследственную проверку.

Предварительно установлено, что утром 6 января у нефункционирующего цеха на территории предприятия работал 50-летний неофициально устроенный сотрудник индивидуального предпринимателя, который предоставлял в аренду заводу спецтехнику. Мужчина производил работы газосварочным оборудованием по резке металлического демонтированного ротора от мельницы. Произошел хлопок — газорезчик скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, проинформировали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по РБ.

Теги: СКР по РБ
 
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