Башкирский педагогический университет празднует юбилей Фото: Олег Яровиков Башкирский педагогический университет празднует юбилей Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

У Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы юбилей. Выпускники, студенты и преподаватели отмечают 50-летие родного вуза. БГПУ сегодня — это современный центр образования, науки и культуры, в котором работают около 670 преподавателей, получают образование более 11 тысяч студентов, аспирантов и докторантов. По признанию обучающихся, здесь им дают универсальное образование, поэтому выпускники востребованы везде.

В структуре вуза пять институтов, семь факультетов, 47 кафедр.

«С одной стороны, 50 лет — достаточно весомая дата с богатой историей, накопленным полезным опытом и замечательными традициями, с другой стороны, университет продолжает активно развиваться, разрабатывая и внедряя инновационные образовательные технологии, имеющие ценность для системы образования страны. Важным достижением является присвоение БГПУ им. М. Акмуллы в 2016 году статуса опорного гуманитарного университета по продвижению русского языка в тюркоязычных странах и странах ШОС», — говорится в поздравлении ректора БГПУ Раиля Асадуллина.

В честь юбилея в университете проходит множество мероприятий: праздничный флешмоб с участием студентов и профессорско-преподавательского состава вуза, КВН-концерт, фотовыставка «Страницы истории университета». Здесь представлена экспозиция фотографий разных лет, отражающих главные достижения, события из жизни университета. Каждый сможет окунуться в атмосферу воспоминаний о становлении университета, создании студенческих движений и закладке первых учебных корпусов и общежитий, отметили в пресс-центре вуза.