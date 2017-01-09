В конце 19 века значительную часть населения Уфы составляли дворяне, купцы и духовные лица - Архив печати

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УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В 1897 году значительную часть постоянных жителей Уфы составляли дворяне, купцы и духовные лица, а в средних школах учились всего 55 горожан. Об этом сообщает газета «Красная Башкирия» в январе 1937 года. О пространных вопросах первой переписи населения в Уфимской губернии и предварительных итогах Всесоюзной переписи — в публикациях издания. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В 1897 году в Уфимской губернии была проведена первая перепись населения, сообщает газета и приводит интересные данные из Башцентрархива. «Тогда среди населения губернии лишь одна пятая часть была грамотной, причем в высших учебных заведениях училось 218 уфимцев, а в средних школах — 55 жителей Уфы», — приводит издание цифры сорокалетней давности. В газете отмечается, что в то время «неграмотность, бескультурье, народная темнота почитались как основа государства». По итогам переписи 1897 года в Уфе оказалось «чуть побольше 23 тысяч постоянных жителей, состоящих в значительной части из дворян, купцов и духовных лиц — попов, монахов, монашек, мулл». Как полагает автор статьи, первая перепись проводилась «с излишней громоздкостью, присущей государственному аппарату того времени». В «личном листке» переписи было 18 пространных вопросов и почти столько же подвопросников. Газета приводит некоторые из них: «в каком полицейском участке записан; как приходитесь квартирохозяину по родству; ваше сословие; если занимаетесь ремеслом или торговлей, то хозяин вы или служащий; имеете ли вы доход с капитала имения; сколько времени вы без занятий».

12 января 1937 года газета сообщает, что Всесоюзная перепись населения вступила в последний этап, проверялась правильность счета населения. «За три дня из 1092 счетных участков Уфы 828 участков уже закончили контрольный обход», во время которого в переписном отделе Кировского района было обнаружено 311 человек, неучтенных переписью. Граждане, не прошедшие перепись, сами являлись в районные отделы. В газете отмечается, что «только 8 января в горбюро по переписи населения явилось 29 человек». В Башкирии разработка материалов переписи продлится 4-5 месяцев, сообщает издание.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.