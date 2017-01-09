Уфимские предприятия помогают коммунальщикам убирать снег в Черниковке Фото: администрация Уфы Уфимские предприятия помогают коммунальщикам убирать снег в Черниковке Фото: администрация Уфы

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимские предприятия помогают коммунальщикам убирать снег. В Орджоникидзевском районе активное участие в работах приняли ГК «ПСК-6», ГК «Жилстройинвест», ПАО АНК «Башнефть», ООО «Комстрой», ООО трест «Башгражданстрой». В новогодние праздники эти промышленные и строительные компании ежедневно выделяли порядка 14 единиц спецтехники, среди которых «КамАЗы», автогрейдеры, самосвалы, шнекороторы.

С их помощью регулярно очищались улица Комарова, проспект Октября, Западная магистраль и другие улицы Черниковки. При этом количество техники, выводимой муниципальным учреждением по благоустройству, ежедневно составляло 60 единиц, сообщили в администрации Орджоникидзевского района.