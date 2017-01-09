В Уфе пианист из Германии Диас Каримов выступил с концертом и мастер-классами

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В новогодние дни германский пианист и композитор, уроженец Уфы Диас Каримов дал в Уфе концерт и мастер-классы. Это было первое выступление Диаса на родине за восемь лет в качестве джазового пианиста. Концерт прошел в Шаляпинском зале.

Зал встречал овациями как классические парафразы, так и джазовые стандарты. Диас Каримов исполнил Патетическую сонату Бетховена в джазовой аранжировке. В концерте прозвучала композиция собственного сочинения «ImPulse» («В пульсе»), созданная под впечатлением первого приезда в город-мегаполис Франкфурт-на-Майне. Произведение написано в стиле rhythm and blues. Особый восторг публики вызвало сочинение, написанное в стиле «барокко джаз», где в полифонический язык И.С. Баха вплетается джазовый стандарт.

Каждое исполнение Диас Каримов предварял небольшим рассказом. В завершение вечера Диас поблагодарил всех своих учителей, как российских (в Уфимском институте искусств), так и немецких, в том числе педагога, джазового пианиста и композитора Леонида Чижика. Слова благодарности он также высказал в адрес своего главного учителя, отца, известного композитора Айрата Каримова.

Исполненная на бис импровизация на цыганскую тему композитора Элемера Сзентирмея, которую использовал Сарасате в «Цыганских напевах», стала кульминационным завершением концерта.

«Концерт вызвал широкий резонанс, как со стороны академических преподавателей, так и джазовых музыкантов, следствием чего явилось проведение мастер-классов в институте и училище искусств, — сообщили в пресс-службе вуза. — Диас планирует и в дальнейшем выступления в родной Уфе».