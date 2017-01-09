В Башкирии началась эпидемия ОРВИ и гриппа Фото: Олег Яровиков В Башкирии началась эпидемия ОРВИ и гриппа Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане началась эпидемия ОРВИ и гриппа. По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, на сегодняшний день в республике острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 20 тысяч человек, из них порядка восьми тысяч в Уфе. Пока эпидпорог превышен среди взрослого населения, но ежедневно растет и число заболевших детей.

Также в Башкортостане зафиксированы случаи «гонконгского гриппа».

В станции Скорой медицинской помощи Уфы отмечают рост числа обращений и количества принятых вызовов. Если в первую неделю прошлого года с симптомами ОРВИ обращались около 100 человек в сутки, в наступившем 2017 году количество обращений возросло до 600 в сутки.

В период подъема заболеваемости профилактика сводится к известным всем правилам: минимальное нахождение в больших коллективах, пользование маской, прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений. Хорошая защита от простуды и гриппа — частое мытье рук с мылом и промывание полости носа, особенно после улицы и общественного транспорта. В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинать прием противовирусных препаратов с профилактической целью.