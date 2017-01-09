Полиция Уфы ищет 18-летнего Никиту Ожегова Фото: МВД по Уфе
Полиция Уфы ищет 18-летнего Никиту Ожегова
Полиция Уфы ищет 18-летнего Никиту Ожегова Фото: МВД по Уфе
УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Отдел полиции №8 Управления МВД России по Уфе ищет 18-летнего Никиту Ожегова. Молодой человек проживает в микрорайоне Сипайлово.
Известно, что вечером 25 декабря прошлого года он вышел с неизвестным мужчиной из такси марки «Лада Ларгус» на остановке д. Нимитлярово. Транспорт ехал из Уфы в Красную Горку.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие, нос прямой, губы пухлые. Имеется родинка над губой. Был одет в болоньевую куртку в темно-синюю клетку, вязаную черную шапку, синие джинсы, черные с белыми полосками кроссовки. При себе имел матерчатую черную сумку.
«Если вы обладаете информацией о местонахождении Никиты Ожегова, просим позвонить в дежурную часть Отдела полиции №8 УМВД России по городу Уфе: (347) 236-78-66», — обратились к горожанам в ведомстве.