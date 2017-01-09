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9 января Понедельник

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В Башкирии МЧС предупреждает о понижении температуры и тумане на дорогах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает о понижении температуры и тумане на дорогах Фото: Олег Яровиков

В Башкирии МЧС предупреждает о понижении температуры и тумане на дорогах Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС предупреждает о понижении температуры и тумане на дорогах. Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что 10 января ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных южных районах прогнозируется гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в северной половине республики ночью составит -20,-25 градусов, при прояснении -30,-35, днем -15,-20 градусов. В южной половине региона ночью столбики термометров покажут -11,-16 градусов, днем -9,-14. На отдельных участках автодорог ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров.

Чтобы избежать переохлаждения, Главное управление МЧС России по РБ рекомендует правильно одеваться: прикрыть уши, затылок, лоб. Лучше выбирать головные уборы без синтетической подкладки — шапки-ушанки, кожаные или трикотажные шлемы с козырьком. На щеки и руки за 20 минут до выхода желательно нанести питательный или защитный крем. Варежки должны быть предпочтительнее перчаток, желательно из овчины. Также важно держать в тепле ноги — в утепленных сапогах (на плотной подошве, но с небольшим каблуком), валенках, унтах. Главное, чтобы ноге в обуви было свободно — иначе можно замерзнуть даже с шерстяными носками. В холодное время нужно отказаться от металлических украшений — колец, серег. Кольца препятствуют нормальной циркуляции крови. Металл быстро охлаждается и может «прилипнуть» к коже, вызвав травмы и болезненные ощущения — переохлаждения и обморожения.

В ведомстве советуют правильно питаться, особенно перед тем, как отправиться на улицу. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом.

«В случае переохлаждения или обморожения необходимо согреть обмороженную часть тела, растереть сухой мягкой тканью, затем поместить ее в теплую воду и постепенно довести температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит, и чувствительность восстанавливается, вытереть руку или ногу насухо, надеть носки или перчатки и обратиться за медпомощью», — посоветовали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

Водителям, отправляясь в дальнюю дорогу, стоит следить за техническим состоянием своих машин. При поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, это приведет к обморожению. Необходимо дождаться попутной машины, попросить отвезти в ближайший населенный пункт, где можно найти техническую помощь. Кроме того, на автодорогах различного значений работают пункты обогрева (как правило, это объекты общепита, кафе). Сложные участки дорог регулярно проверяют сотрудники МЧС.

Теги: МЧС,предупреждение,понижение температуры
 
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