Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.65

EUR 63.81

9 января Понедельник

Уфа   °

Пенсионные накопления «молчунов» автоматически подключат к системе ИПК

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Пенсионные накопления «молчунов» автоматически подключат к системе ИПК Фото: Олег Яровиков

Пенсионные накопления «молчунов» автоматически подключат к системе ИПК Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Пенсионные накопления «молчунов» преобразуют в баллы и направят в систему индивидуального пенсионного капитала. Как пишут «Известия», Министерство финансов и Центральный банк России внесли поправки в концепцию пенсионной реформы. Ее смысл — в переходе от обязательной пенсионной системы к добровольной. Подразумевается, что она вступит в действие вместе с новой налоговой системой в 2019 году.

Более ранняя концепция предполагала, что если «молчуны», чьими накоплениями управляет ВЭБ, не заявят о переводе средств в негосударственный пенсионный фонд, то их деньги будут автоматически преобразованы в баллы и направлены в страховую часть. Теперь, чтобы не допустить снижения стоимости баллов, «молчунов» автоматически подключат к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), к которой подключают людей, чьи накопления находятся в НПФ.

Лишь деньги граждан, которые сами откажутся от накопительной пенсии и отпишутся от ИПК, попадут в страховую часть. Авторы закона полагают, что таких будет «не слишком много. Предусмотрена возможность выбора — копить деньги в баллах или все же выбрать негосударственный пенсионный фонд и копить в нем».

Теги: пенсии
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть