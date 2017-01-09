Пенсионные накопления «молчунов» автоматически подключат к системе ИПК Фото: Олег Яровиков Пенсионные накопления «молчунов» автоматически подключат к системе ИПК Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Пенсионные накопления «молчунов» преобразуют в баллы и направят в систему индивидуального пенсионного капитала. Как пишут «Известия», Министерство финансов и Центральный банк России внесли поправки в концепцию пенсионной реформы. Ее смысл — в переходе от обязательной пенсионной системы к добровольной. Подразумевается, что она вступит в действие вместе с новой налоговой системой в 2019 году.

Более ранняя концепция предполагала, что если «молчуны», чьими накоплениями управляет ВЭБ, не заявят о переводе средств в негосударственный пенсионный фонд, то их деньги будут автоматически преобразованы в баллы и направлены в страховую часть. Теперь, чтобы не допустить снижения стоимости баллов, «молчунов» автоматически подключат к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), к которой подключают людей, чьи накопления находятся в НПФ.

Лишь деньги граждан, которые сами откажутся от накопительной пенсии и отпишутся от ИПК, попадут в страховую часть. Авторы закона полагают, что таких будет «не слишком много. Предусмотрена возможность выбора — копить деньги в баллах или все же выбрать негосударственный пенсионный фонд и копить в нем».