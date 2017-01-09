Администрация Уфы прокомментировала ситуацию со снежным коллапсом в городе Фото: Ксения Калинина, группа «БашДТП»/ Константин Косульников, Валя Вакулина





















Администрация Уфы прокомментировала ситуацию со снежным коллапсом в городе Фото: Ксения Калинина, группа «БашДТП»/ Константин Косульников, Валя Вакулина

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Администрация Уфы прокомментировала ситуацию со снежным коллапсом в городе.

«На сегодняшний день с начала сезона из Уфы вывезено более миллиона кубометров снежной массы. В прошлом году этих объемов достигли только 4 февраля. То есть у нас зима чрезвычайно снежная, с большим объемом осадков», — отметили в пресс-службе ведомства.

Снег вывозится на снежные полигоны и снегоплавильный пункт. Об этом свидетельствуют и цифры. Городские спецмашины — более 400 единиц — работают непрерывно. Водители меняют друг друга на линиях, чтобы не терять времени на обратный путь на базу. Порядка 100 единиц техники выделили промышленные и строительные предприятия — «КамАЗы», погрузчики — машины для вывоза снега с территории города.

Относительно ситуации со снегом, который остается после чистки на проезжей части и сужает её вдвое, в администрации заметили, что из города одновременно не может быть вывезен весь снег, всё делается постепенно.

«Там, где образовалось одностороннее движение из-за скопившегося снега, приезжает машина и убирает его. В этот момент происходит аналогичная ситуация на другой дороге. Единовременно со всей территории города невозможно убрать весь снег, тем более в условиях снегопада», — подчеркнули в мэрии.

В первую очередь очищаются главные магистрали города, которые есть в каждом районе. В Черниковке это улицы Первомайская, Интернациональная, Кольцевая, в Зеленой роще — ул. Менделеева.

Дворы обслуживаются жилищными организациями по линии управления жилищного хозяйства (отдельные хозяйствующие субъекты, у большинства акционерная форма собственности, лишь малая часть подчиняется городу), либо частными компаниями, либо товариществами собственников жилья.

«Мы можем говорить только про управляющие компании по линии МБУ УЖХ. Город имеет отношение только к ним. В их обслуживании порядка 4000 домов. Там ведется работа согласно графикам, плюс усиливается состав коммунальной техники. Они в праздничные дни чистили дворы. Графики публикуются на сайте администрации города, — сказали в мэрии. — У нас город был готов к такому снегопаду. Работы ведутся. Да, в некоторых дворах, действительно, ситуация была плачевная. Почему? Во-первых, большие объемы снега. Во-вторых, неделями люди не доставали свои машины из сугробов. Большая техника даже днем имела возможность пройти вереницей по основным магистралям — транспортного потока не было. Весь транспорт стоял во дворах».

К примеру, в Дёмском и Советском районах, а также на улице Сельской, Касимовской, Р. Зорге, Российской жители по собственной инициативе вышли и помогли жилищникам в уборке дворовых территорий: убрали свои машины, попросили соседей убрать припаркованный транспорт. Чистота и порядок в дворовых территориях были достигнуты, подчеркнули в администрации.

Руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба ОНФ в РБ Николай Фадеев рассказал, что в период новогодних каникул коммунальные службы Уфы работали в авральном режиме.

«На улицы города был выведен весь автопарк снегоуборочной техники, но этих мер оказалось недостаточно в условиях экстремальных снегопадов. Сужение проездов и снежная каша на дороге стали причиной ДТП и автомобильных заторов. Во избежание подобных ситуаций муниципалитетам необходимо вывозить снег с проезжих частей, а не складывать его вдоль дороги в насыпи и кучи», — отметил он и добавил, что активных горожан зимняя стихия объединила.

«Большинство автолюбителей подключилось к уборке снега в собственных дворах, поскольку очевидно, что один дворник с непогодой не справится, а чистить снег трактором не получается из-за припаркованных во дворах автомашин, — выразил свою точку зрения Николай Фадеев. — По сообщениям синоптиков, в ближайшее время на город обрушится новая волна снегопадов. В связи с этим призываем уфимцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности убирать личный транспорт на период устранения последствий непогоды».

Тем временем очевидцы в группе «БашДТП» «ВКонтакте» сообщают о том, что из-за нечищенной проезжей части по улице Кирова — от ул. Айской в сторону проспекта Салавата Юлаева — автомобили двигаются по встречной полосе. По улице Революционной — между ул. Пархоменко и ул. Мингажева — проезд возможен только по трамвайным путям. На заваленные снегом дворы жалуются жители Зеленой рощи. По данным сервиса «Яндекс. Карты», ситуация с пробками и заторами на дорогах города уже днем (актуально на 15.00) оценивается в шесть баллов.