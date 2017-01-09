Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.65

EUR 63.81

9 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе в передвижном зоопарке родились львята

ОБЩЕСТВО

В Уфе в передвижном зоопарке родились львята Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

В Уфе в передвижном зоопарке родились львята Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в передвижном зоопарке родились львята. Радостное событие произошло под Новый год в Демском районе, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Новорожденные хищники чувствуют себя хорошо. Львицу Лолиту, ставшую матерью во второй раз, усиленно кормят. Она постоянно греет своих детенышей. В зоопарке отмечают, что в неволе львы дают приплод крайне редко.

Теги: зоопарк,львы
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть