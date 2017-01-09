В Уфе в передвижном зоопарке родились львята Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»
В Уфе в передвижном зоопарке родились львята
В Уфе в передвижном зоопарке родились львята Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»
УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе в передвижном зоопарке родились львята. Радостное событие произошло под Новый год в Демском районе, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Новорожденные хищники чувствуют себя хорошо. Львицу Лолиту, ставшую матерью во второй раз, усиленно кормят. Она постоянно греет своих детенышей. В зоопарке отмечают, что в неволе львы дают приплод крайне редко.