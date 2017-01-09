В Уфе Jeep Cherokee «спас» застрявшую на дороге фуру - ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»/ Денис Мишин | Видео: руппа «БашДТП»/ Денис Мишин
В Уфе Jeep Cherokee «спас» застрявшую на дороге фуру - ВИДЕО
В Уфе Jeep Cherokee «спас» застрявшую на дороге фуру - ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»/ Денис Мишин | Видео: руппа «БашДТП»/ Денис Мишин
УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе Jeep Cherokee «спас» застрявшую на дороге фуру. ЧП произошло на улице Дмитриева в микрорайоне Молодежный днем 8 января. На помощь большегрузу, перегородившему проезжую часть, пришел водитель внедорожника Jeep Cherokee.
Очевидец происходящего снял «спасение» фуры на телефон и опубликовал видео в группе «БашДТП» «ВКонтакте». Свидетели отмечают, что большегруз сначала пытались вытолкать несколько человек, но безрезультатно.