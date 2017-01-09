В Башкирии состоится чемпионат России по пахоте Фото: youtube.com
В Башкирии состоится чемпионат России по пахоте
В Башкирии состоится чемпионат России по пахоте Фото: youtube.com
УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкортостане состоится Открытый чемпионат России по пахоте. Соревнования пройдут в июне-июле 2017 года в Уфимском районе. Механизаторы, представляющие разные регионы страны, будут соревноваться в мастерстве обработки почвы. Подготовкой значимого мероприятия занимается оргкомитет под руководством вице-премьера Правительства республики Ирека Мухаметдинова, сообщили в пресс-службе Кабмина.