Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.65

EUR 63.81

9 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии состоится чемпионат России по пахоте

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии состоится чемпионат России по пахоте Фото: youtube.com

В Башкирии состоится чемпионат России по пахоте Фото: youtube.com

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане состоится Открытый чемпионат России по пахоте. Соревнования пройдут в июне-июле 2017 года в Уфимском районе. Механизаторы, представляющие разные регионы страны, будут соревноваться в мастерстве обработки почвы. Подготовкой значимого мероприятия занимается оргкомитет под руководством вице-премьера Правительства республики Ирека Мухаметдинова, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Теги: чемпионат по пахоте
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть