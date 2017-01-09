Депутаты Госсобрания Башкирии сформировали планы на весеннюю сессию Фото: ИА "Башинформ" Депутаты Госсобрания Башкирии сформировали планы на весеннюю сессию Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана рассмотрят в весеннюю сессию 57 законопроектов. Одним из приоритетных направлений деятельности останется участие в совершенствовании федерального законодательства. Об этом на совещании 9 января сообщил Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв.

«Необходимо, подключив все законные способы лоббирования республиканских интересов, сопровождать законопроект вплоть до его принятия. Во время работы Государственной Думы шестого созыва стало успешно практиковаться совместное внесение законодательных инициатив Государственным Собранием и депутатами Государственной Думы, представляющими республику. Как показал опыт, эффективность прохождения таких законопроектов существенно выше, и мы продолжаем активно развивать это направление», — сказал Константин Толкачёв.

Председатель подчеркнул, что предстоит большая работа по выполнению тех важных задач, которые поставлены Рустэмом Хамитовым в Послании Госсобранию.

«В соответствии с планом законотворческой деятельности на весеннюю сессию будет продолжена работа по совершенствованию законодательства практически во всех сферах государственной и общественной жизни. Нам предстоят рассмотрение новых законопроектов и доработка принятых ранее в первом и втором чтениях», — отметил Константин Толкачёв.

Также запланирован ряд важных мероприятий по реализации контрольной парламентской функции. В рамках «правительственного часа» на февральском пленарном заседании будет заслушан отчет министра внутренних дел по РБ, на мартовском — отчет о результатах деятельности Правительства республики за 2016 год.

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания республики, на весеннюю сессию намечено проведение пяти круглых столов, посвященных перспективам развития рынка информационных технологий в Башкортостане, развитию государственно-частного партнерства для строительства малобюджетных спортивных сооружений, оказанию первичной медико-санитарной помощи населению, муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнению закона о физической культуре и спорте.