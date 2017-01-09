В Уфе прошли турниры по единоборствам, посвященные Дню работника органов госбезопасности РФ

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В уфимском спорткомплексе «Приозерный» в рамках Открытого Межрегионального турнира прошли ХХV Открытый Кубок Башкортостана по тхэквондо ГТФ и первенство Уфы по Вьет Во Дао, посвященные Дню работника органов госбезопасности РФ.

В спарринге, формальных комплексах и «спецтехнике» соревновались более 425 спортсменов, возраст участников — от шести до 45 лет.

Организаторы турнира: Министерство молодежной политики и спорта РБ, городской Комитет по физической культуре и спорту, Федерация развития тхэквондо (ИТФ) Приволжского федерального округа, Всестилевая Федерация тхэквондо (ИТФ, ГТФ, АТФ) РБ, Федерация Вовинам Вьет Во Дао РБ, Совет ветеранов Управления ФСБ России и Филиал РСБИ по РБ.

В общекомандном зачете первое место среди Федераций заняла Всестилевая Федерация тхэквондо (ИТФ, ГТФ, АТФ) РБ. Вторыми стали спортсмены Самарской региональной спортивной Федерации тхэквондо ИТФ. Замкнули призовую стройку представители Челябинской области и Удмуртии.

Среди клубов победил уфимский клуб «Квон» Всестилевой Федерации тхэквондо (ИТФ, ГТФ, АТФ) РБ. Второе место у клуба «Русь» Всестилевой Федерации тхэквондо РБ, а третье место досталось кармаскалинскому клубу «Тайфун» той же федерации.

В абсолютной весовой категории среди мужчин победил уфимец Эдуард Хабибуллин.

Победители и призеры этих турниров примут участие в фестивале, первенстве и чемпионате России по тхэквондо ГТФ в апреле этого года в Казани.