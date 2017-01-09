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С нового года автомобили должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

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С нового года автомобили должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС» Фото: avtovzglyad.ru

С нового года автомобили должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС» Фото: avtovzglyad.ru

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С 1 января 2017 года автомобили должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС» (экстренное реагирование при аварии). Система устанавливается в целях более оперативного реагирования служб. Время поступления сигнала о ДТП в контакт-центр ГЛОНАСС составляет 10 секунд. Автопроизводитель не получит одобрение типа транспортного средства (ОТТС) без установки «ЭРА-ГЛОНАСС». Чтобы пройти сертификацию, завод должен провести краш-тесты. Соответственное удорожание продукции придется оплатить потребителям.

Сейчас бортовыми устройствами — тахографами и терминалами ГЛОНАСС, оснащаются грузовики и пассажирские автобусы. Кроме того, большегрузный транспорт должен иметь устройство системы «Платон», взимающей плату за проезд по федеральным дорогам. Эксперты высказывались о предпочтительности телематического сервиса, единого для всего автотранспорта.

Теги: автомобили,ГЛОНАСС
 
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