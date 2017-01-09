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9 января Понедельник

Уфа   °

Баскетбольный клуб «Уфимец» дважды проиграл «Уралмашу»

СПОРТ

Баскетбольный клуб «Уфимец» дважды проиграл «Уралмашу» Фото: БК «Уфимец»

Баскетбольный клуб «Уфимец» дважды проиграл «Уралмашу» Фото: БК «Уфимец»

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Баскетбольный клуб «Уфимец» провел две первые домашние встречи в 2017 году. В рамках чемпионата мужской российской баскетбольной Суперлиги-3 уфимцы принимали «Уралмаш» из Екатеринбурга.

В обеих встречах победили гости — 66:73 и 74:88.

11-12 января «Уфимец» дома примет «Нефтехимик» из Тобольска.

Теги: баскетбол,мужская Суперлига-3
 
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